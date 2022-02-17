البرلمان يحدد موعد مناقشة سعر صرف الدولار

2022/02/17 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يترأس النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، اجتماعا يوم السبت المقبل مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

وقال بيان مقتضب لمكتب الزاملي تلقته (بغداد اليوم)، ان الاجتماع سيناقش سعر صرف الدولار".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، اليوم الخميس، الى استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووضع اليد على بعض المصارف للسيطرة على سوق العملة واسعار صرف الدولار.

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