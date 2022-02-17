برسالة ساخرة.. الجيش الإسرائيلي: هكذا هنأ النظام الإيراني حسن نصرالله بالذكرى الـ30 لقيادته حزب الله

2022/02/17 | 21:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخر الجيش الإسرائيلي من طريقة تهنئة "افتراضية" إيران للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في الذكرى الـ30 لتوليه قيادة الحزب

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