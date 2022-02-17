الصدر وبارزاني يبحثان تنسيق مواقف التحالف الثلاثي

2022/02/17 | 21:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،

اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي مع رئيس

الجزب الديمقراطي الكردستاني مسعود

بارزاني، الخطوات اللازمة من أجل

الوصول الى تشكيل حكومة الأغلبية

الوطنية.

وقال مكتب الصدر ف

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