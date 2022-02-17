2022/02/17 | 21:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم

الخميس، تنويها هاما بشأن قرارها حول

قانون النفط والغاز في أقليم كردستان.

المحكمة قالت في بيان، أن "قرار المحكمة

الاتحادية الصادر بالعـدد (59

/اتحادية/2012 وموحدت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية: إقرار كردستان ببيع النفط لـ"إسرائيل" اضعف حجتها) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية: إقرار كردستان ببيع النفط لـ"إسرائيل" اضعف حجتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).