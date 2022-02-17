الحكم بالسجن 6 سنوات بحق

2022/02/17 | 21:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم

الخميس، حكما بالسجن 6 سنوات بحق بهاء

الجوراني بناء على تحقيقات لجنة مكافحة

الفساد.

وقال مصدر قضائي، انه "بناء على تحقيقات

لجنة مكافحة الفساد بتاريخ هذا اليوم

2022/2/17

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