2022/02/17 | 21:13 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكم بالسجن 6 سنوات بحق "بهاء الجوراني") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الخميس، حكما بالسجن 6 سنوات بحق بهاء
الجوراني بناء على تحقيقات لجنة مكافحة
الفساد.
وقال مصدر قضائي، انه "بناء على تحقيقات
لجنة مكافحة الفساد بتاريخ هذا اليوم
2022/2/17
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكم بالسجن 6 سنوات بحق "بهاء الجوراني") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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