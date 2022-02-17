القانون: الكرد يستخفون باعلى منصب سيادي في العراق

2022/02/17 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، اليوم الخميس، ان بعض السياسيين الكرد يستخفون بشكل واضح وصريح باعلى منصب سيادي في العراق، وهو رئاسة الجمهورية.وقال جعفر في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “ترشيح شخصية من الخط الرابع لرئاسة جمهورية العراق من قبل الديمقراطي استهزاء واضح باعلى منصب سيادي في العراق ومحاولة […]

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