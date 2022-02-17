2022/02/17 | 21:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حدد مجلس النواب، السبت المقبل، موعداً للاجتماع مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي من أجل بحث سعر صرف الدولار.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، الخميس (17 شباط 2022)، انه "برئاسة حاكم الزاملي النائب الاول لرئيس مجلس النواب يعقد اجتماعاً مع وزير المالية ومحافظ البنگ المركزي لمناقشة سعر صرف الدولار".

وأضاف البيان أن "الجلسة ستعقد السبت المقبل الموافق ١٩ /٢ /٢٠٢٢، عند الساعة الـ 11 صباحاً داخل القاعة الدستورية".

وقدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ستة مقترحات للسيطرة على تداعيات قرار تغيير سعر صرف الدولار.

ومن بين المقترحات التي اطلع عليها "ناس"، ضرورة "إيقاف تهريب العملة والفواتير المزورة، والنظر في عمل بعض البنوك الأهلية".

كما دعا الصدر إلى "استدعاء مدير البنك المركزي تحت قبة البرلمان فوراً، بالاضافة الى وزير المالية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يحدد موعد الاجتماع بوزير المالية ومحافظ البنك المركزي بشأن سعر الصرف) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يحدد موعد الاجتماع بوزير المالية ومحافظ البنك المركزي بشأن سعر الصرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).