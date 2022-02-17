أعلام العراق وكردستان “ممنوعة” في مباراة أربيل والشرطة

2022/02/17 | 21:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… قررت إدارة نادي أربيل الرياضي، منع إدخال أعلام العراق واقليم كردستان في مباراة أربيل والشرطة ضمن منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم.وذكر نادي أربيل في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “إدارة نادي أربيل، عقدت اجتماعاً مع رابطة مشجعي نادي اربيل بخصوص مباراة الفريق المقبلة أمام الشرطة في دوري الكرة الممتاز”.وتابع أن “الاجتماع […]

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