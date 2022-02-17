2022/02/17 | 21:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، عن مقتل "والي الانبار" في تنظيم "داعش" بعملية أمنية.

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "من خلال تشكيل فريق عمل من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب وشعبة استخبارات الفرقة الخامسة وكتيبة استطلاع الفرقة وباشراف مباشر من قبل مدير الاستخبارات العسكرية لغرض متابعة وجمع المعلومات الاستخبارية ومن خلال المصادر والجهد الفني والمتابعة والي الانبار مثنى خضر كامل المرعاوي المكنى ابو ملوكه حيث تم هذا اليوم توجيه ضربة جوية دقيقة ادت الى مقتله والسائق المرافق له في منطقة جنوب غرب الطبعات قضاء الرطبة".

وأضافت أنه "بحوزتهم اسلحة مدمرة عبارة عن بي كي سي مع شرائط اعتدة ام فور ومسدس اكلول ورمانات يدوية واحزمة ناسفة جميعها مدمرة مع العجلة نوع نيسان تك قمارة وتم جلبهم من قبل القوة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 'والي الانبار' بعملية أمنية غربي المحافظة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 'والي الانبار' بعملية أمنية غربي المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).