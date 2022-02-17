يحيون ذكرى مماتهم، ذكرى -حركة- 20 فبراير - أحمد بيان

2022/02/17 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_بيان 20 فبراير التي نعرف ويعرف الشعب المغربي هي انتفاضة 20 فبراير الشعبية لسنة 2011.



والشهداء هم شهداء انتفاضة 20 فبراير الشعبية المستمرة كما باقي الانتفاضات الشعبية.



ومن يتحدث عن "حركة" 20 فبراير، فإنه يتحدث عن نفسه وحلفائه.



فليقدم "مجلس الدعم" (بدل مجلس القيادة وبالشعارات الثورية التي زلزلت المرحلة، ومن بينها شعار "الشعب يريد إسقاط النظام") الحساب أمام الملأ والتاريخ.



ومن حق الشعب المغربي ومناضلي ......





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