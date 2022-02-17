مسودة المفواضات.. شرط لرفع التجميد عن الأرصدة الإيراني

2022/02/17 | 21:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتم التعامل مع رفع العقوبات الرئيسية، بما فيها إعفاءات النفط الإيراني.

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