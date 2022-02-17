2022/02/17 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء العراقي يصدر مذكرة استقدام بحق وليد الزيدي وانور حمة امين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء العراقي يصدر مذكرة استقدام بحق وليد الزيدي وانور حمة امين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء العراقي يصدر مذكرة استقدام بحق وليد الزيدي وانور حمة امين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).