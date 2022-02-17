تحليل: الصراع بين روسيا وأوكرانيا قد يدفع التضخم في أمريكا لمستويات لم يشهدها منذ 40 عامًا

2022/02/17 | 21:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكلفة المعيشة مرتفعة جدًا في أمريكا حاليًا، وقد تزداد سوءًا مع الأزمة الروسية الأوكرانية.فقد قفزت أسعار النفط بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة بحيث تخطت الـ90 ​​دولارًا للبرميل مع زيادة مخاطر الغزو الروسي.

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