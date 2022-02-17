الحشد الشعبي يعلن انتهاء خطر” ممر الصفرة”.. هدد حياة 200 الف نسمة

2022/02/17 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد القيادي في الحشد الشعبي ابو محمد العزاوي، الخميس، انتهاء خطر ممر الصفرة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ممر الصفرة شمال ناحية العظيم(90كم شمال بعقوبة) قرب الحدود بين ديالى وصلاح الدين شكل مصدر تحدي امني لسنوات بسبب استغلاله من قبل داعش الارهابي في التسلل صوب المدن […]

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