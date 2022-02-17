خلية الإعلام الأمني تنبه بشأن تمرين تعبوي لجهاز مكافحة الإرهاب قرب بسمايا

2022/02/17 | 21:49 - المصدر: وكالة ناس

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==============تنويه...المواطنون الكرام..نود أعلامكم إن أبناءكم في القوات المسلحة بالتحديد قطعات جهاز مكافحة الإرهاب وطيران القوة الجوية العراقية سينفذان تمريناً تعبوياً في ميدان تدريب آمرية موقع بسماية ضمن العاصمة بغداد وبالذخيرة الحية، اليوم الساعة العاشرة مساءً...لذا اقتضى التنويه..============١٧ شباط ٢٠٢٢

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