ويندوز 11 يحصل على إيماءات لمس جديدة ومجلدات قائمة ابدأ

2022/02/17 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تقدم شركة مايكروسوفت إيماءات لمس جديدة، ومجلدات قائمة ابدأ، ومدير مهام معاد تصميمه، والعديد من التحسينات الأخرى لنظام التشغيل ويندوز 11.ويتوفر إصدار جديد من ويندوز 11 للمختبرين الأن، وهو يتضمن الميزات الجديدة التي تبدو وكأنها قد تحسن بشكل كبير من سهولة استخدام النظام التشغيلي بشكل عام.وتسمح مجلدات قائمة ابدأ الجديدة لمستخدمي […]

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