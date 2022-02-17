الإعلام الأمني تنوه لتمرين 'تعبوي' جنوب شرقي بغداد

2022/02/17 | 22:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نوهت خلية الإعلام الأمني، الخميس، الى تمرين "تعبوي" جنوب شرقي بغداد.

وقالت الخلية في بيان، "نود أعلامكم ان أبناءكم في القوات المسلحة بالتحديد قطعات جهاز مكافحة الإرهاب وطيران القوة الجوية العراقية سينفذان تمريناً تعبوياً في ميدان تدريب آمرية موقع بسماية ضمن العاصمة بغداد وبالذخيرة الحية".

وأضافت أن التمرين سيتم "اليوم الساعة العاشرة مساءً".

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