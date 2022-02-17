القبض على مطلوبين بقضايا مختلفة في واسط

2022/02/17 | 22:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية شرطة واسط اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية وجنائية مختلفة.وذكرت المديرية في بيان تلقته “ايرث نيوز” إن “قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ألقى القبض على مطلوب وفق أحكام المادة (٤٤٦) ق.ع”.واضافت ان “قسم مكافحة إجرام واسط تمكن من إلقاء القبض على […]

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