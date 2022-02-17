اللواء رسول يوجز العمليات الأمنية للقوات البرية في مختلف المحافظات

2022/02/17 | 22:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واع

أوجز الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول المنجزات الأمنية للقوات البرية في مختلف المحافظات خلال الأسبوع الأخير.

وقال اللواء رسول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) "تواصل القوات المسلحة العراقية عملياتها في مختلف قواطع المسؤولية لفرض الأمن والاستقرار، حيث تمكنت قيادة القوات البرية من خلال قيادات العمليات في مختلف المحافظات من تحقيق الإنجازات التالية وللفترة من 2/10 ولغاية 2022/2/16 :

قيادة عمليات سومر

- إلقاء القبض على 379 مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة.

- ضبط 160 قطعة سلاح.

قيادة عمليات سامراء

- إلقاء القبض على 29 مطلوبا بقضايا مختلفة بضمنها الإرهاب

- العثور على وكرين لعصاابات داعش الإرهابية

- معالجة 6 عبوات ناسفة

- العثور على 25 مقذوف حربي

- ضبط 31 صاروخ وقذيفة

قيادة عمليات صلاح الدين

- تنفيذ 7 عمليات عسكرية

- إلقاء القبض على مطلوبين للقضاء

- ضبط 8 أوكار للارهابيين

- معالجة 11 عبوة ناسفة.

- ضبط 11 مقذوفات مختلفة العيارات

قيادة عمليات ديالى

- إلقاء القبض على 42 مطلوبا

- معالجة 18 عبوة ناسفة

- قتل إرهابي

- ضبط 13 مخبأ للأسلحة والأعتدة

قيادة عمليات غرب نينوى

- تنفيذ 43 عملية عسكرية

- العثور على 11 مخبئاً ووكراً للإرهابيين

- معالجة 37 عبوة ناسفة

- ضبط 11 قطعة سلاح

- العثور على 83 مقذوفات مختلفة العيارات

فرقة المشاة الآلية الثامنة ضمن قاطع المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك

- تنفيذ 44 عملية عسكرية

- إلقاء القبض على مطلوب للقضاء

- معالجة 9 عبوات ناسفة

- العثور على 16 مقذوفات مختلفة العيارات

قيادة عمليات نينوى

- تنفيذ 6 عمليات عسكرية

- إلقاء القبض على 3 مطلوبين بمواد قانونية مختلفة بضمنها الإرهاب

- ضبط مخبأ للإرهابيين

- العثور على 25 مقذوفات من مختلفة العيارات

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