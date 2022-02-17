عن أبي وفلسطين والقراءة والكتابة - عبدالرزاق دحنون

2022/02/17 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون رحل أبي قبل أيام عن الدنيا وأهلها وقد ناهز التسعين عاماً، فهو أكبر من ميخائل غورباتشوف المولود عام 1931بسنة، حيث ولد عام 1930في مدينة إدلب في الشمال الغربي من سورية.



رحل ولم نره من خمس سنوات ولم نحضر جنازته، رحمه الله على كل حال.



الصورة الأخيرة الباقية في ذاكرتي عن أبي يجلس في حديقة منزلي في "حيّ البيطرة" بمدينة إدلب، قبل ساعات من رحلة رحيل أسرتي الصغيرة في خريف عام 2016 إلى ديار أكثر أمناً في مدي ......





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