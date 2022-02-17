الحزب الشّيوعي المغربي وحركةُ المقاومة المسلحة - شكيب أرسلان

2022/02/17 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شكيب_أرسلان التقى يوم 13 فبراير 2022، بمقر مركز محمد بنسعيد ايت ايدر بالدار البيضاء، جمع من عائلة الفقيد شكيب أرسلان، وأصدقائه، ورفاقه في العمل النقابي والسياسي، إحياء للذكرى الأربعينية لوفاته.



وأكد الجميع على سمو خصال الفقيد، وحجم الخسارة التي مني بها، بفقدانه، البحث التاريخي في المغرب، لاسيما فيما يخص الحركة العمالية وحركة عبد الكريم الخطابي الريفية.تعريفا ببعض من جهود الفقيد شكيب أرسلان، تعيد المناضل-ة ......





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