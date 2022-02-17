انتهاء عصر التعليم المجاني - إلهامي الميرغني

2022/02/17 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إلهامي_الميرغني نسبة الأمية في مصر 25.8% وعندنا كثافات مرتفعة في الفصول وتسرب من التعليم وتعدد في الأنظمة التعليمية.



ورغم معدلات الفقر التي تفخر الدولة انها أصبحت 29% من السكان ، أصبحت الرسوم في المدارس والجامعات الحكومية تفوق قدرات الطبقة الوسطي التي يلتهم الإنفاق على التعليم جزء كبير من دخولهم، ويضطر الأطفال الفقراء للخروج من التعليم إلى سوق العمل حيث يوجد أكثر من ثلاثة ملايين طفل عامل.الدولة تقلص الإنفاق ع ......





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