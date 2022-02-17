القضاء العراقي يصدر مذكرتي استقدام بحق وليد الزيدي وانور حمة امين

2022/02/17 | 22:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادافاد مصدر مسؤول، اليوم الخميس، بصدور مذكرتي استقدام بحق وليد الزيدي وانور حمة امين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "القضاء العراقي اصدر مذكرتي استقدام بحق قائد القوة الجوية السابق الفريق اول ركن انور حمة ووليد الزيدي".

واضاف ان "مذكرتي الاستقدام بسبب شبهات فساد ومخالفات بعقود شركة اديداس".

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