قيادي في العزم: مشاركة الاطار في الحكومة ضرورية لامن واستقرار العراق

2022/02/17 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد القيادي في تحالف العزم عبد الخالق العزاوي، الخميس، ان مشاركة الاطار التنسيقي في الحكومة المقبلة ضرورية لامن واستقرار العراق.وقال العزاوي وهو نائب عن الدورة النيابية السابقة في حديث لـ/ المعلومة/، ان “الاطار التنسيقي يضم قوى سياسية عراقية مهمة ومشاركته في تشكيل الحكومة المقبلة ضرورية لامن واستقرار البلاد”.واضاف، ان “مشاركة الاطار […]

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