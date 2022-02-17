توجيه من وزير التعليم حول توقيتات الدراسات الأولية والعليا

2022/02/17 | 22:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعوجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الخميس، بمراعاة السياقات والتوقيتات الأكاديمية والعلمية في الدراسات الأولية والعليا.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب عقد اجتماعا للملاك المتقدم في الوزارة لمناقشة مؤشرات الفصل الدراسي الأول في الجامعات على مستوى الدراسات الأولية والعليا، ووجه خلال الاجتماع الذي حضره وكيلا الوزارة ومستشارها ورئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي والمدراء العامون على ضرورة متابعة الاستعدادات في الجامعات لبدء الفصل الدراسي الثاني ومراعاة السياقات والتوقيتات الأكاديمية والعلمية الدقيقة في إكمال متطلبات العام الدراسي وإنجازها على وفق خطط الجامعات وطاقتها وبرامجها في الدراسات الأولية والعليا بعيدا عن الحالات الاستثنائية التي لا تنسجم ومسار المؤسسات الأكاديمية والقوانين والتعليمات والضوابط النافذة".واشاد عبد الصاحب، بـ "الجامعات وملاكاتها التدريسية التي أنجزت متعلقات الفصل الدراسي الأول والحرص على تحقيق مستويات إيجابية من الاستجابة لأهداف التنمية المستدامة وخدمة المجتمع".وأكد "ضرورة الاهتمام بملف التعيينات على وفق المعطيات القانونية والموازنة المالية وتطوير البنى التحتية للجامعات وتأمين مؤشرات النمو السكاني فضلاً عن تقديم الحلول العلمية والتقنية التي تخدم المشاريع وتمنع توقفها ومراجعة القوانين والاهتمام بطلبة البعثات والزمالات والإجازات الدراسية"، داعيا في الوقت نفسه "الملحقيات الثقافية الى نقل تجربة الجامعات في الخارج وتوفير فرص التطوير وتقديم تقرير فصلي من كل دائرة ثقافية في الخارج عن أعمالها في تذليل العقبات أمام الدارسين ومتابعة الطلبة ودراستهم وتحصيلهم المعرفي على وفق ما يعضد خدمة البلد في الواقع العملي والتطبيقي والانفتاح على المؤسسات وتوظيف الخبرات للارتقاء في مختلف القطاعات العامة".وحث على "الإفادة من الموارد المالية لصناديق التعليم العالي في استكمال المشاريع التي حذفت من الموازنة الاستثمارية وتعزيز مسارات التكامل بين دوائر الوزارة وتشكيلاتها والعمل على صياغة القرارات المناسبة من خلال اعتماد الأسس القانونية وتطبيق التشريعات والوصول الى الأهداف المرسومة من خلال الرؤية والرسالة التي تعتمدها المؤسسة الجامعية في العراق والتركيز على تصنيف الجامعات ومجالس الاعتماد في الاختصاصات كافة".واستعرض المجتمعون "عددا من الملفات الهامة التي بينها النتائج الايجابية المتحققة للجامعات العراقية في التصنيف العالمية ومؤشر البحث العلمي في مستوعبات سكوبس والاستعداد لإطلاق نتائج التصنيف العراقي للجامعات وخطة القبول المركزي في الجامعات للعام الدراسي القادم وخارطة التطوير لمنظومة التعليم الجامعي الأهلي وملف الترقيات العلمية والمجلات العراقية والنشر العالمي".

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