تحذير علمي من الإفراط بتناول فيتامين C عند الإصابة بكورونا

2022/02/17 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن الدكتور أندريه لومونوسوف، خبير مجموعة العمل التابعة لمبادرة التكنولوجيا الوطنية (NTI)، أن فيتامين C لا يؤثر في علاج “كوفيد-19″، بل أن جرعات كبيرة منه قد تضر جدا.ويشير الخبير في حديث لقناة RT، وتابعته /المعلومة/، إلى أن فيتامين C يساعد فعلا ضد نزلات البرد.ولكن لم يثبت تأثيره الإيجابي في علاج “كوفيد-19” […]

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