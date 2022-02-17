بلومبيرغ: الإمارات تستعد لترخيص العملات المشفرة

2022/02/17 | 22:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد الإمارات العربية، لإصدار تراخيص اتحادية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية بحلول نهاية الربع الأول من السنة الجارية، في محاولة لجذب بعض أكبر شركات التشفير في العالم، وفقًا لوكالة بلومبيرغ نقلا عن مسؤول حكومي.

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