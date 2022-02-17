في اول تعليق له.. الكادر التدريبي للمنتخب الاولمبي يؤكد قدرته على انتزاع بطاقة التأهل لكاس اسيا

2022/02/17 | 22:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادوصف مساعد مدرب المنتخب الاولمبي العراقي سعد حافظ، اليوم الخميس، مجموعة العراقي بطولة كأس اسيا تحت سن 23 عاما بالمتوازنة، مبينا ان العراق قادر على انتزاع بطاقة التأهل.وقال حافظ في أول تعليق من الكادر التدريبي للمنتخب الأولمبي العراقي عن مجموعة العراق بنهائيات اسيا تحت 23 عاما في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مجموعة العراق كانت متوازنة في ظل تقارب مستويات المنتخبات التي ضمتها المجموعة الثانية".

واضاف ان "المنتخب الأسترالي على الورق يعد الأفضل فنيا الا ان منتخبات العراق والأردن والكويت قادرة على مجاراته وانتزاع بطاقة التأهل منه"، مشيرا الى ان "المنتخب الأردني سينافس بقوة في هذه البطولة بحكم المستويات المتميزة في بطولة غرب آسيا ونيله اللقب باستحقاق".

واشار حافظ ان "المنتخب العراقي يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، وتحضيراته متواصلة ولدينا أكثر من معسكر تدريبي إلى جانب المشاركة في بطولة دبي الدولية في أذار المقبل وسيتم على ضوئها اختيار اللاعبين الأبرز".

و جرت، صباح اليوم الخميس، في العاصمة الأوزبكية طشقند قرعة بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم.

وقسمت المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات مقسمة على أربع مستويات بحسب نتائج المنتخبات السابقة.

وسيتواجد المنتخب العراقي في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات الأردن والكويت وأستراليا.

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