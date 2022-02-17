كيف يتم إنهاء الاحتلال الأجنبي للسودان؟ - تاج السر عثمان

2022/02/17 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان ازداد التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للسودان كثافةً بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر الذي وجد مقاومة كبيرة من جماهير الشعب السوداني،كما في التدخل السافر في الشأن السوداني من الإمارات واسرائيل ومصر، أمريكا والترويكا وروسيا ، ودعوة البرهان لزيارة الإمارات التي كان فيها حميدتي قبل أيام.



جوهر كل هذا التدخل الكثيف في الشأن السوداني هو تصفية الثورة السودانية التي تهدد مصالح تلك الدول في المنط ......





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