نينوى.. تحقيق نيابي بأزمة الوقود قبل انطلاق احتجاجات ’حضّر جلكانك’!

2022/02/17 | 22:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن النائب عن محافظة نينوى، شيروان الدوبرداني، اليوم الخميس، فتح تحقيق بشأن أزمة الوقود التي تضرب محافظة نينوى، وذلك عشية تظاهرات من المقرر أن تنطلق يوم غداً، احتجاجاً على انخفاض التجهيز بالوقود.

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وقال النائب في تعليق على "فيس بوك" وتابعه "ناس" (17 شباط 2022): "سنحقق في أزمة الوقود التي تشهدها المحافظة"، وذلك في معرض رده على المطالبات المتكررة من الجمهور.

وتشهد المحافظة منذ عدة أيام نقصا في تجهيز مادة البنزين، بالنسبة للسيارات، مع انخفاض تجهيز مادة النفط الأبيض.

ومع حلول فصل الشتاء، بدأت أزمة النفط الأبيض، وهي مستمرة حتى اللحظة، وآخر ذلك، أزمة النفط الأسود التي بدأت منذ أسبوع تقريباً ووصلت ذروتها اليوم.

وأجبر سائقو الشاحنات والباصات على الوقوف في طوابير ليوم أو اثنين من أجل الحصول على الحصة الحكومية، أو الشراء من السوق السوداء بضعف السعر.

ومن المقرر أن تشهد المدينة، يوم غد احتجاجات، دعا لها نشطاء، ومعنيون، للتعبير عن غضبهم حيال تلك الأزمة، ولمطالبة السلطات المحلية، بإنهائها، وتوفير الوقود، للمواطنين.

وبحسب نشطاء، فإن التظاهرة التي ستنطلق تحت عنوان "حضر جلكانك" ستكون أمام محطات الوقود، لإيصال رسالة إلى الحكومة المحلية، تجاه الأزمة الراهنة.

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