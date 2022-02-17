روسيا: مستعدون لدعم أي اتفاقات بين كييف ومناطق من دونباس

2022/02/17 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قال نائب مندوب روسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مكسيم بوياكيفيتش، إن موسكو مستعدة لدعم أي اتفاقات بين ممثلي السلطات في كييف وفي مناطق معينة من دونباس كجزء من عملية التسوية.وشدد بوياكيفيتش خلال اجتماع للمجلس الدائم للمنظمة، اليوم الخميس، على أن روسيا تدعو دائما إلى “حوار مثمر” بين أطراف النزاع.يذكر […]

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