2022/02/17 | 22:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر امني، اليوم الخميس، بوفاة طفل مختنقاً بدخان حريق اندلع في منزله في محافظة البصرة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “طفلاً توفي مختنقاً نتيجة استنشاقه دخان حريق اندلع في منزله ضمن منطقة ١٤ تموز في محافظة البصرة”.وأضاف المصدر أن “فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث واخلت جثة الطفل المتوفي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة طفل مختنقاً بدخان حريق في منزل بالبصرة والدفاع المدني ينقذ آخر first appeared on ايرث نيوز.

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