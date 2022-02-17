"من يقتل من؟".. مسلسل فرنسي يثير غضب الجزائر

2022/02/17 | 23:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت وكالة الأنباء الجزائرية، سلسلة تلفزيونية، من المقرر بثها على القناة الفرنسية- الألمانية"آرتي" بـ"العمل الخيالي" الذي يكرس الإرادة في"رؤية الفوضى تحط من جديد على أرض الجزائر".

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