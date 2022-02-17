نائب: مشاريع ديالى خاضعة للمحاصصة ونفوذ الاحزاب.. هذه المدن منكوبة

2022/02/17 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى كشفت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب نورس العيسى، اليوم الخميس، عن خضوع مشاريع المحافظة الى المحاصصة ونفوذ الاحزاب.وقالت العيسى في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "مشاريع ديالى الخدمية لاتوزع بعدالة وانصاف بين الوحدات الادارية وهي خاضعة للمحاصصة ونفوذ الاحزاب متسائلا اين ذهبت مشاريع انفقت عليها مبالغ طائلة بين شهري اب وتشرين الاول من العام الماضي ".واضافت العيسى ،ان" قضاء الخالص ونواحيه يعاني من نقص خدمي كبير واهمال مستمر منذ عقود عدة رغم انها قدمت الاف الشهداء بسبب الارهاب وتجد في كل اسرة شهيد واثنين وابناءها يعانون البطالة فيما ان هناك مناطق اخرى تجد 3-4 موظفين في اسرة واحدة".واشارت الى ان" العدالة بين الوحدات الادارية وتوزيع الخدمات وفق اطار منصف امر في غاية الاهمية مؤكدة بان وضع الاهالي صعب وقاس جدا".

وتابعت، ان "الخالص والعظيم وبقية المناطق هي مدن منكوبة تحتاج الى رؤية حكومية منصفة لانتشالها من وضعها ودفع الاطار الخدمي بها للامام".

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