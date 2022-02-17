مصرع طفل باحتراق منزله في البصرة

2022/02/17 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرة

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمصرع طفل باحتراق منزله في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حريقا نشب في منزل احد المواطنين بمنطقة 14 تموز في محافظة البصرة".

واضاف ان "الحريق اسفر عن مصرع طفلا في المنزل نتيجة استنشاقه الدخان فيما انقذت فرق الدفاع المدني اثنين اخرين".

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