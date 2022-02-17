برشلونة يتعادل مع نابولي

2022/02/17 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

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تعادل فريق برشلونة الإسباني مع ضيفه نابولي الإيطالي، في مباراة ذهاب المرحلة الأولى من دور خروج المغلوب ببطولة الدوري الأوروبي، بهدف مقابل هدف.كانت الفرصة الخطيرة الأولى للبارسا في الدقيقة الـ 5 من تسديدة بيدري، وسدد نيكو كرة قوية في الدقيقة الـ 14 صدها الحارس ميريت ببراعة.وسدد بيير إيمريك أوباميانج كرة خطيرة في الدقيقة الـ 17 مرت بجوار القائم الأيسر، وتصدى شتيجن لكرة صعبة عن طريق فيكتور أوسيمين في الدقيقة 21.وفي الدقيقة الـ 27 أهدر فيران توريس كرة هدف محقق لبرشلونة، وبعد دقيقة تمكن نابولي من التقدم بهدف سجله البولندي بيوتر زيلينسكي بكرة سددها على مرتين.وسدد نيكو كرة خطيرة صدها الحارس في الدقيقة 52، وعند الدقيقة الـ 58 سجل فيران توريس التعادل لصحاب الأرض عن طريق ركلة جزاء.وضغط الفريق الكاتالوني في آخر ثلث ساعة بشكل كبير، خاصة بعد دخول عثمان ديمبيلي، وكان قريب من التسجيل في العديد من المحاولات.

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