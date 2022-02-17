من الانطلاق حتى لحظة النهاية.. الخلية تنشر فيديو مقتل ’أبو ملوكة’

2022/02/17 | 23:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل ما يسمى بـ"والي الأنبار"، مع أحد مساعديه، إثر غارة جوية نفذتها طائرات القوة الجوية العراقية في صحراء الرطبة.

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وقال بيان للخلية تلقى "ناس"، نسخة منه (17 شباط 2022)، "بعزيمة لا تلين تواصل قطعاتنا الأمنية بمختلف تشكيلاتها مطاردة فلول وقيادات عصابات داعش الإرهابية، فالارض أرضنا ولا مكان للإرهابيين عليها، وبفضل الله وبحمده وبعد متابعة استخبارية دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، صبت طائرات القوة الجوية العراقية جام غضبها على عجلة كان يستقلها ما يسمى والي الانبار الإرهابي المجرم ( مثنى خضر كامل شتران المكنى ابو ملوكة) مع احد مساعديه".

وأضاف أن "الضربة كانت موفقة، وأرسلت هذين الإرهابيين الى جهنم وبئس المصير، بعد أن استهدفتهما في صحراء الرطبة".

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