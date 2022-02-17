خبير تغذية يوضّح مع أي مادة غذائية يفضل تناول السمك

2022/02/17 | 23:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الدكتور أندريه زولوتاريوف، خبير التغذية الروسي، أنه في حالة تحضير السمك بصورة خاطئة، يفقد خصائصه المفيدة.ويشير الخبير في حديث لراديو “سبوتنيك” إلى أنه من الضروري جدا إضافة السمك إلى النظام الغذائي.ووفقا له لكل نوع من السمك خصائص مميزة فريدة.فمثلا لسمك القد تأثير مضاد للأورام، ولسمك السلمون تأثير إيجابي في […]

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