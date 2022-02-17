القبض على مطلوب بالارهاب في كركوك

2022/02/17 | 23:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الشرطة الاتحادية اليوم الخميس، القبض على مطلوب وفق المادة ٤ ارهاب في الحويجة بكركوك.وقالت الاتحادية في بيان تلقته “ايرث نيوز ” انه “بناءً على معلومات استخبارية بوجود احد المطلوبين وفق المادة (٤) إرهاب، شرعت قوة من الفوج الثاني اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة بإمرة آمر وضابط استخبارات الفوج وبالإشتراك مع الجهاز […]

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