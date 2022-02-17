2022/02/17 | 23:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتزع نابولي الإيطالي تعادلاً ثميناً من أرض برشلونة الإسباني بنتيجة 1-1 الخميس في ذهاب الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة يوروبا ليغ لكرة القدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نابولي ينتزع تعادلاً ثميناً من برشلونة.. ورينجرز يذل دورتموند في معقله) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نابولي ينتزع تعادلاً ثميناً من برشلونة.. ورينجرز يذل دورتموند في معقله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).