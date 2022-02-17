محافظة عراقية تعلن عدد الاصابات بالإيدز خلال 18 عاماً

2022/02/17 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الخميس، عدم تسجيل اي حالة اصابة جديدة بالإيدز في المحافظة منذ 2003.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "احصائية عدد المصابين بمرض الايدز في ديالى ثابتة عند 18 حالة وهي لم تتغير منذ 2003 وكل مايقال عن وجود اصابات اعلى كلام غير دقيق".

واضاف العزاوي، ان "المصابين موثقة اسماءهم وعناوينهم في سجلات خاصة وهم تحت الرعاية الصحية من ناحية توفير بعض الادوية والعلاجات الضرورية"، مؤكدا ان "اخفاء هوياتهم عن الراي العام لان المجتمع ربما تكون ردة فعله حيالهم قاسية بعض الاحيان".

واشار الى ان "صحة ديالى تبذل منذ سنوات جهود كبيرة من اجل تفادي اي زيادة في اعداد المصابين بالإيدز وخلق وعي لدى شرائح متعددة ومنهم الشباب بضرورة الاحساس العالية والمسؤولية في نجنب الوقوع في مستنقع الاصابة".

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