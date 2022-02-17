إيران ترد على تقرير ’رويترز’ بشأن المحادثات النووية

2022/02/17 | 23:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال مستشار الوفد الإيراني في فيينا، التي تحتضن المحادثات النووية، الخميس، إن تقرير وكالة رويترز للأنباء "لا يتمتع بالمصداقية".

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ولا يزال المبعوثون من إيران وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتفاوضون على تفاصيل الاتفاق النووي، وسط تحذيرات غربية من أن الوقت ينفد قبل أن يصبح الاتفاق الأصلي شيئا من الماضي ويتجاوزه الزمن.

وكانت وكالة رويترز كشفت، اليوم، في تقرير "حصري"، أن قسما كبيرا من نص المسودة تمت تسويته، لكن بعض القضايا الشائكة ما زالت قائمة.

وحسب الوكالة، فتنص مسودة الاتفاق، التي يزيد طولها عن 20 صفحة، على مجموعة من الخطوات واجبة التنفيذ بمجرد إقرارها، بدءا بمرحلة تتضمن تعليق إيران للتخصيب فوق 5 بالمئة.

ويتضمن النص أيضا إشارات إلى إجراءات أخرى تشمل رفع التجميد عن حوالي 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية بموجب عقوبات أميركية، بالإضافة إلى إطلاق سراح سجناء غربيين محتجزين في إيران، وهو إجراء يشير إليه كبير المفاوضين الأميركيين روبرت مالي، باعتباره شرطا لإبرام اتفاق.

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