الهامش يتحرّك - امال قرامي

2022/02/18 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_قرامي قد تتسبّب التحولات السياسية في نظام الحكم والإجراءات المتخذة بعد 25 جويلية في التقليل من شأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والفكرية،وقد يتعاطى الإعلام مع «سياسات قيس سعيّد» وأتباعه وخصومه بطريقة تجعل «الرئيس» يحتل الصدارة في المشهد الإعلامي فتهيمن مواضيع ذات صلة بتحليل خطاباته وطريقة كلامه وصورته ...



في نقاشات «المحللين».



ولكنّ ضغط الواقع سرعان ما يذكّر القوم بالقضايا الجوهرية «الحارقة» التي يتجا ......





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