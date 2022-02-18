لماذا يكره الإسلاميون الفنانة (إلهام شاهين)؟ - سامح عسكر

2022/02/18 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر القصة ليست قبلات وأحضان مثلما يدعون، فهناك العديد من الممثلات فعلن ذلك ولم يحصلن على كراهية الإسلاميين وهذا الحجم الشديد من الرفض والتكفير والازداء، كسعاد حسني مثلا أو نادية الجندي ونادية لطفي ..وغيرهن، لكن إلهام حالة خاصة..أولا: إلهام مثقفة وتحتقر الإسلاميين بشدة..وهي المعادل الموضوعي الأنثوي لعادل إمام، وهي بذلك حصلت على كراهية المحافظين داخل الوسط الفني أيضا ليس فقط الإسلاميين، أذكر منه ......





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