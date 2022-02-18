أمطار رعدية وموجات من الغبار.. حالة من عدم الاستقرار الجوي في العراق تستمر حتى الاثنين

2022/02/18 | 00:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الخميس، بداية حالة من عدم الاستقرار الجوي في البلاد تستمر لغاية يوم الاثنين المقبل.وقال عطية نشرة الطقس وتلقتها ايرث نيوز، ان “اجواء البلاد ليل الخميس/ الجمعة، تشهد تكاثر السحب معلنة عن بداية حالة من عدم الاستقرار الجوي تستمر لغاية يوم الاثنين المقبل”.وأضاف عطية ان “من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمطار رعدية وموجات من الغبار..



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