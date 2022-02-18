عمليات سومر: لم يحدث إغلاق نهائي لحقل الناصرية النفطي

2022/02/18 | 00:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد قائد عمليات سومر، الفريق الركن سعد حربية، اليوم الخميس، أنه لم يحدث إغلاق نهائي لحقل الناصرية النفطي.وقال حربية في تصريح لبرنامج "واجب الصراحة" الذي تبثه العراقية الإخبارية، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أبناء احدى العشائر العراقية ويبلغ عددهم قرابة 500 شخص قد تجمعوا امام حقل الناصرية النفطي للمطالبة بتعيينهم في الشركات النفطية، حسب التوجيهات التي اشارت الى ضرورة اعطاء الاولوية للمواطنين ممن هم من المحافظة ذاتها التي تتواجد بها الشركات"، مبيناً أن "احتجاجهم كان سلمياً ولم تحدث اي اعمال تسيء إلى القوات الأمنية، لاسيما وأن المتواجدين كانوا من الشيوخ والوجهاء والنخب الثقافية".وبين أنه "رغم تواجدهم امام بوابة حقل الناصرية النفطي الا انه لم يحدث اغلاق تام للحقل، كما تم فض الاحتجاج بالطرق السلمية".ولفت إلى أن "الحديث حول تعرض المتظاهرين لاطلاق الرصاص من قبل القوات الأمنية غير صحيح"، مؤكداً أنه "منذ تسلمه لقيادة عمليات سومر لم يسجل أي إصابة للمتظاهرين باطلاق نار من قبل القوات الأمنية، بل شهدت القيادات الأمنية انضباطا عالياً لحماية المتظاهرين".

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