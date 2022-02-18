الداخلية تؤكد أنها بانتظار البرلمان الحالي لتشريع قانون الابتزاز الالكتروني

2022/02/18 | 00:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

حددت وزارة الداخلية، أربع جهات لحل المشاكل المجتمعية الناتجة عن "الابتزاز الالكتروني"، فيما أكدت أنها بانتظار تشريع القانون الالكتروني الخاص.

وقال مدير عام العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية سعد معن للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "عملية الابتزاز الالكتروني تدخل ضمن إطار الجرائم الالكترونية"، مبينًا أنّ "هناك جهودًا كبيرة في وزارة الداخلية سواء ضمن الإجراءات لمكافحة الإجرام والخط الساخن المتعلق بها أو استقبال شكاوى المواطنين أو الجهود المتعلقة بالشرطة المجتمعية".

وأكد معن أنّ "جهود الشرطة المجتمعية واسعة وكبيرة وملحوظة وتستقبل شكاوى ضمن الخط الساخن لحل المشاكل بطريقة لا تعرض على الجهات الشرطوية والقضائية وتحل بطريقة وديّة وعدم تفاقمها"، موضحًا أنّ "هناك تعاونَ أكثر من طرف لحل المشاكل المجتمعية ومنها شعبة شؤون العشائر وشعبة الإرسال الديني والشعبة النسوية وحملات التوعية والتثقيف التي تقوم بها الوزارة في مختلف المناطق ونركز على المدارس والجامعات".

وبشأن الابتزاز الالكتروني، أكد معن "أننا بانتظار تشريع القانون الخاص بذلك في الدورة الحالية للحد من هذه الجرائم".

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