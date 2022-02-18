2022/02/18 | 00:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UYnQa_IMAas

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيد الصدر يوصي بالتعامل بحزم مع تهريب العملة الصعبة.. وملفات اخرى في نشرة اخبار منتصف الليل) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السيد الصدر يوصي بالتعامل بحزم مع تهريب العملة الصعبة.. وملفات اخرى في نشرة اخبار منتصف الليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).