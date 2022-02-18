2022/02/18 | 00:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر القاضي آرثر إنغورون ترامب وابنته إيفانكا ونجله دونالد ترامب الابن، بالامتثال لمذكرات استدعاء أصدرتها المدعي العام لنيويورك ليتيتيا جيمس في ديسمبر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاضي أميركي: على ترامب الإدلاء بشهادته في تحقيق نيويورك) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاضي أميركي: على ترامب الإدلاء بشهادته في تحقيق نيويورك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).