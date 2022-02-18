خامنئي يعتبر اتهام إيران بالسعي لتطوير سلاح نووي “ادعاء سخيفا”

2022/02/18 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرشد الايراني الاعلى علي خامنئي متحدثا عبر الفيديو في طهران في التاسع من كانون الثاني/يناير 2022 © المكتب الاعلامي للمرشد الايراني/اف ب Handout طهران (أ ف ب) – جدد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي التأكيد الخميس أن إيران لا تسعى الى تطوير سلاح ذري، معتبرا أن اتهامها بذلك “ادعاء سخيف”، […]

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